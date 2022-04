Diocesi: Chieti-Vasto, il 3 maggio corso di formazione “Cammini e itinerari di fede in Abruzzo” al santuario del Volto Santo a Manoppello

“Cammini e itinerari di fede in Abruzzo”. Questo il tema del corso di formazione che si terrà martedì 3 maggio presso la Casa del Pellegrino al santuario del Volto Santo di Manoppello (Pe) per iniziativa dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto e del Parco nazionale della Maiella. L’appuntamento, spiegano i promotori, è rivolto a guide, operatori dell’accoglienza e dei servizi turistici per meglio comprendere le dinamiche del turismo religioso e dei viaggiatori dei grandi Cammini. All’incontro, che prenderà il via alle 16, coordinati da don Emiliano Straccini, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi, interverranno Lucio Zazzara, presidente del Parco nazionale della Maiella, che parlerà de “Il Cammino di Celestino, obiettivi per il Giubileo 2025”; don Gilberto Ruzzi, direttore dell’Ufficio catechistico regionale, che spiegherà come “Leggere e raccontare l’arte. Esempi da alcune chiese dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto”; don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi della Cei, che si soffermerà su “Territori e turismo. Prospettive di futuro”; il giornalista Rossano Orlando che approfondirà la tematica “Conoscere e comunicare. Come valorizzare l’Abruzzo”.