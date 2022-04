Papa Francesco: ricevuto in udienza il premier ungherese Viktor Orban

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il premier ungherese Viktor Orban. La visita, a carattere privato – ha riferito la sala stampa vaticana – è durata 40 minuti, dalle 11.05 alle 11.45. Il primo ministro dell’Ungheria, che prima dell’udienza si era recato a Messa nella basilica di San Pietro, ha lasciato il Vaticano alle 11.50. Francesco ha donato ad Orban una formella in bronzo raffigurante San Martino che protegge il povero donandogli una parte del proprio mantello, come omaggio-simbolo dell’accoglienza dimostrata dall’Ungheria verso i rifugiati provenienti dall’Ucraina. Altri doni del Papa, i volumi dei documenti papali, il messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Il primo ministro ungherese ha donato al Santo padre due libri, di e su Bela Bartok, il celebre compositore ed esperto di musica ungherese, oltre ad una raccolta di CD di musica lirica e ad un volume del 1750 con l’Ufficio delle Ore per la Settimana Santa in inglese e latino.