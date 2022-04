Diocesi: Matera-Irsina, sabato 23 aprile presentazione del libro “Ci vuole un cuore”

Sarà presentato Sabato 23 aprile (ore 17.30) nella Sala Convegni della Caritas diocesana di Matera-Irsina, il libro Lucia Surano, “Ci vuole un cuore”. Il volume affronta “il tema dell’animazione e dello sviluppo di comunità” a partire dall’esperienze maturate dall’autrice, impegnata da anni nelle attività realizzate dalla Caritas della Diocesi di Matera-Irsina e presso altre sedi Caritas in Italia. Il lavoro, si legge in una nota, si rivolge in particolare agli operatori delle attività pastorali e si propone di offrire dei suggerimenti per l’avvio di quei processi di cambiamento culturale cui da sempre si ispira la Caritas nell’affrontare vecchie e nuove povertà. A questo link è possibile sfogliare alcune pagine del volume https://www.lameridiana.it/ci-vuole-un-cuore.html pubblicato dalla Casa Editrice La Meridiana di Molfetta, fondata da don Tonino Bello.