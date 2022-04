Fuci: udienza di Mattarella e Apertura del 70° Congresso nazionale a Bari

Ha inizio oggi a Bari il 70° congresso della Federazione universitaria cattolica italiana dal titolo “Comprendiamo la città. La città non è il problema ma la risorsa”. Oggi, nell’aula Aldo Moro dell’Università di Bari, in occasione dell’evento conclusivo della celebrazione dei 125 anni dalla nascita della Federazione, verranno ricordate le figure di Paolo Giuntella, don Pino Puglisi e Patrizia Pastore. Ospiti del congresso: Marco Damilano, Francesco Deliziosi, Mariarosaria Petti, don Luigi Ciotti, Pasquale Musso, Francesca Bottalico, don Davide Abascià, Vito Peragine. I lavori si concluderanno nella giornata di domenica con la s. messa in Cattedrale celebrata da mons. Giuseppe Satriano. La Presidenza nazionale in occasione della chiusura del 125° è stata ricevuta al Palazzo del Quirinale dal presidente Sergio Mattarella a cui ha portato la gratitudine della Federazione per la vicinanza e l’ascolto.