Diocesi: Padova, gli eventi del programma “Liberamente” che celebrano l’VIII centenario della fondazione dell’università locale

“Le iniziative proposte dalla Diocesi di Padova in occasione degli 800 anni dell’Università di Padova sono un programma di percorsi per liberare la mente da ostacoli personali e sociali, costruire un villaggio comune e stringere alleanze generatrici di pace e di giustizia”. Lo ha affermato don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della cultura e dell’università, che coordina il programma “Liberamente” realizzato assieme ad altre realtà territoriali, tra cui il Centro universitario e i collegi e le residenze universitarie cattoliche padovani. Le iniziative si articolano attorno a cinque parole chiave: Storia, Percorsi, Prospettive, Dialogo e Internazionalità. La prima parola si declina in una mostra, “La Chiesa di Padova negli 800 anni dell’università”, da maggio 2022 a febbraio 2023, e poi in un convegno a settembre e in una rassegna di tre concerti su organi musicali legati alla storia dell’Università presenti in altrettante chiese della città. Attraverso un database verrà quindi resa fruibile – grazie alla collaborazione tra Centro studi antoniani, Museo diocesano e Veneranda Arca del Santo – la catalogazione dei monumenti funerari dei docenti universitari presenti nelle chiese locali. I Percorsi sono invece quattro proposte diverse tra loro: si inizia con una caccia al tesoro per conoscere storia e presente dell’ateneo (21 maggio), seguiranno dall’autunno un corso di formazione su etica e scienza e altri corsi per insegnanti. Le Prospettive è il nome dato a una serie di iniziative ispirate al fare memoria inteso come far tesoro di un’esperienza per poter scegliere e organizzare il futuro: il 3-5-10-12 maggio si svolgeranno altrettante visite guidate per studenti attraverso luoghi che sono stati abitati da personaggi che si sono contraddistinti nell’Università e nella Chiesa, definiti “Champion”, campioni e testimoni per l’oggi e il domani. Il tema del Dialogo vede alcuni appuntamenti con il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che il 16 giugno incontrerà la rettrice dell’università Daniela Mapelli sul tema “Al servizio della libertà”, e il 10 novembre i docenti dell’ateneo. Infine, per il tema Internazionalità, i collegi e le residenze universitarie cattoliche stanno realizzando un video per far conoscere la loro mission e il valore internazionale e di apertura verso il mondo. Per alcuni di questi appuntamenti è necessaria la prenotazione.