Santuari: il 1° maggio in onda su Tv2000 il film “Il Manto della misericordia per la V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa”

(Foto: Santuario di Oropa)

In occasione dell’apertura del mese mariano e del pellegrinaggio della città di Biella al santuario di Oropa, domenica 1° maggio Tv2000 trasmetterà in prima visione e in seconda serata il film “Il Manto della misericordia per la V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa”, scritto e diretto da Manuele Cecconello. Prodotto da Rotary Biella e Prospettiva Nevskij, con la partecipazione straordinaria di Lucilla Giagnoni, documenta l’eccezionale opera di confezione del Manto della misericordia, realizzato con migliaia di pezzi di stoffa donati dai fedeli per l’Incoronazione della Madonna di Oropa celebrata domenica 29 agosto 2021. “In occasione dell’apertura del mese mariano – commenta il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella –, la straordinaria storia del Manto della misericordia, raccontata dalla sensibilità del regista Manuele Cecconello, sarà finalmente condivisa con un pubblico che altrimenti non potremmo raggiungere”. Dal 1620, ogni cento anni, il popolo biellese incorona la Madonna di Oropa, per affidarsi alla sua protezione e per confermarle fedeltà e dedizione.

Tra il 2018 e il 2019, migliaia di persone di ogni origine e da ogni latitudine hanno consegnato al santuario di Oropa un frammento di tessuto loro appartenuto e in vario modo significativo per la loro vita, con l’intento di affidarlo alla protezione della Vergine Bruna. I 15.000 ritagli di stoffa raccolti sono stati cuciti insieme dalle monache di clausura dell’Abbazia benedettina Mater Ecclesiae di Orta-San Giulio e da un gruppo di volontarie biellesi in un patchwork lungo circa 25 metri che è andato a cingere, insieme alla corona, la statua della Madonna Nera. “I frammenti di tessuti che sono stati raccolti insieme ai testi di dedica che li accompagnavano – spiega una nota –, rappresentano il coro unanime di un popolo che è alla vibrante ricerca di un contatto con il Trascendente attraverso una esposizione di radicale umiltà e condivisione. Realizzato anche grazie a eccezionali riprese fatte durante il lockdown dalle monache di Orta, il film racconta la genesi e il significato di quest’opera unica, dando voce agli artefici dell’Incoronazione e – attraverso l’interpretazione di Lucilla Giagnoni – anche ai fedeli che hanno conferito i lacerti di stoffa”.