Diocesi: Prato, comunità parrocchiale di Santa Caterina de’ Ricci in festa per il 500° della nascita della patrona

Sarà un fine settimana di festa quello che vivrà la comunità parrocchiale di Santa Caterina de’ Ricci, a Prato, in occasione del cinquecentenario della nascita della patrona. La comunità guidata da don Denis Tourè Yacouba ha organizzato una serie di iniziative da sabato 23 a lunedì 25 aprile. Previsti celebrazioni di carattere religioso, stand gastronomici, mercatini e momenti ludici e conviviali.

Sabato 23 aprile, anniversario di nascita della santa di Prato, alle 16.30 si svolgerà la processione con recita del rosario nel giardino dietro la chiesa di legno che si vede passando lungo la Declassata. Alle 17.30 la messa celebrata dal parroco mentre alle 21 è in programma in chiesa il concerto del Saint Paul Gospel Choir. Domenica 24 aprile la messa festiva delle 10.30 sarà presieduta da don Salvatore Varavallo, cappellano militare dell’Istituto di Scienze militari aeronautiche di Firenze.

Ogni giorno, poi, a partire dal mattino, il giardino ospiterà stand gastronomici e mercatino. Inoltre, sabato si svolgerà un laboratorio di aquiloni mentre domenica la caccia al tesoro e le tombolate. La festa si chiude il 25 aprile con il volo degli aquiloni e la benedizione solenne al termine della mattinata.

La nascita della parrocchia di Santa Caterina de’ Ricci risale agli anni ‘80 quando per volere del vescovo Pietro Fiordelli fu scorporata dal territorio di Santa Maria del Soccorso che nei 20 anni precedenti aveva avuto un enorme sviluppo abitativo. Fu canonicamente eretta nel 1987 ma la parrocchia divenne attiva nel 2004 con l’arrivo del primo parroco residente, il compianto don Arnaldo Madinelli, scomparso improvvisamente tre anni più tardi. Dopo di lui la guida della comunità è stata affidata a don Simeon Eneh e, dal 2014, a don Denis Tourè Yacouba.