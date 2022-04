Scout: Masci, il card. Ravasi celebra il Rinnovo della Promessa Scout

Sabato 23 aprile, giorno in cui ricorre San Giorgio, patrono degli scout e delle guide di tutto il mondo, alle ore 17.30, nella Chiesa di San Giorgio in Velabro, a Roma, si terrà la cerimonia di rinnovo delle promesse scout promossa dalle associazioni italiane giovanili e adulte Masci, Agesci, Fse, Cngei, Compagnia di San Giorgio. La cerimonia si svolgerà durante la Messa officiata dal card. Gianfranco Ravasi. Il rinnovo della Promessa, spiegano dal Masci, rappresenta per gli scout e le guide di tutto il mondo un momento importante di verifica del loro impegno a “fare del proprio meglio” per servire gli Altri e il proprio Paese, e per condurre una vita in armonia con i principi della legge scout e della propria fede. In questa fase la cerimonia assume anche il significato di una ripartenza su tanti e nuovi versanti di impegno e solidarietà. In particolare, il Masci sarà presente con il Presidente nazionale Massimiliano Costa e il Segretario Regionale del Lazio Alberto Cuccuru, che doneranno al cardinale un Calice in ceramica con il simbolo del Masci, opera della Comunità di Disabili “Diaphora” di Latina, in segno di ringraziamento della amicizia che lega il porporato al Movimento Adulti Scout e allo scautismo in generale. “La promessa che andiamo a rinnovare – sottolinea il presidente del Masci Massimiliano Costa – rappresenta l’impegno dello scout che dura tutta la sua vita, dall’infanzia fino all’età matura”. Si tratta di un momento significativo per gli scout, che tutti gli anni si danno appuntamento nella Chiesa del Rione Ripa anche per evocare il recupero delle insegne e delle bandiere dei gruppi requisite durante il periodo fascista. Nel corso della Messa sarà portata all’altare e posizionata su un tripode la Luce della Pace, che nel dicembre scorso è arrivata dalla Grotta di Betlemme ed è stata consegnata ai movimenti scout sulla Terrazza del Pincio. A partire dalle 17.30 la diretta su https://www.youtube.com/c/MasciAdultiScout