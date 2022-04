Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 93° Instant Report Altems. “Virus allenta presa, occupazione intensive ai minimi ma da vacanze pasquali possibile risalita contagi”

Il Covid-19 sta allentando la presa sugli ospedali, sempre meno pazienti in terapia intensiva. Infatti, il trend del tasso settimanale di saturazione delle terapie intensive si conferma in discesa da settimane e a livello nazionale risulta ai minimi da molti mesi (5%), in linea con la riduzione dell’incidenza dei contagi. Lo rivela il 93° Instant Report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, Facoltà di economia, campus di Roma, mettendo tuttavia in guardia dal rischio di abbassare la guardia: nei prossimi giorni si teme l’effetto ‘boomerang’ delle vacanze pasquali in cui, complice il bel tempo, gli italiani si sono trasferiti in massa in località turistiche, incontrando molte persone. Non è perciò da escludere una recrudescenza dei contagi.

“Lentamente la battaglia contro il Covid-19 negli ultimi mesi si è spostata sul territorio”, afferma il direttore Altems, Americo Cicchetti. “Il dato sulla saturazione delle terapie intensive che nell’ultima settimana segna il valore del 5% ci fa ben sperare anche per la ripresa di tutte quelle prestazioni sanitarie e tutti gli interventi chirurgici che negli scorsi due anni sono stati sospesi o rimandati a causa dell’emergenza pandemica – prosegue -. Però, i prossimi giorni potranno mostrare una ripresa della diffusione del contagio come risultato degli spostamenti durante la pausa pasquale. Purtroppo resta ancora sostanzialmente stabile la mortalità. Anche per questo preoccupa il calo di attenzione da parte dei cittadini testimoniato dalla riduzione del numero di tamponi effettuati a fronte di una circolazione del virus ancora sostenuta”.