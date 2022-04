Teologia: Univ. Gregoriana e Pont. Ist. Giovanni Paolo II, convegno internazionale su Amoris Laetitia

La Pontificia Università Gregoriana, e il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia hanno organizzato a Roma un convegno internazionale di teologia morale: Pratiche pastorali, esperienza di vita e teologia morale: Amoris Laetitia tra nuove opportunità e nuovi cammini. Il convegno avrà luogo nella Pontificia Università Gregoriana dall’11 al 14 maggio, e prevede l’udienza con il Pontefice il 13 mattina. Le altre giornate saranno aperte dagli indirizzi di saluto del card. Kevin Farrell (Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita), del card. Mario Grech (Segretario del Sinodo dei Vescovi) e di mons. Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la Vita). Il comitato scientifico riunisce esperti da dodici atenei internazionali. “Con questo evento – si legge in un comunicato – si vuole celebrare il quinto anniversario di Amoris Laetitia, in risposta alla richiesta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nel contesto di una Chiesa sinodale. Il convegno si propone di approfondire i nodi critici, le suggestioni, le provocazioni e gli spunti offerti, per progredire nella riflessione teologico-morale, nella consapevolezza che questa Esortazione Apostolica continua ad avere un significato programmatico per la teologia del matrimonio e della famiglia, e infine, per la teologia morale, il quale ancora non è stato sufficientemente esplorato”. La scelta dei relatori e dei discussant, spiegano gli organizzatori, “si propone di garantire una presenza qualificata e plurale sotto il profilo culturale e geografico, garantendo anche una giusta proporzione di laici, religiose, religiosi e presbiteri, uomini e donne sposati. L’impegno comune è quello di camminare nel solco aperto da Papa Francesco, per una Chiesa sinodale e plurale, offrendo il nostro specifico contributo di teologhe e teologi”. È possibile iscriversi online fino al 30 aprile: https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/anno-famiglia-amoris-laetitia