Germania: Erfurt, il 3 maggio il VI vertice cattolico sui rifugiati

Martedì 3 maggio 2022 a Erfurt si terrà il sesto Vertice Cattolico sui Rifugiati. Sono attesi circa 100 professionisti, esperti e volontari da tutta la Germania. Il tema principale del vertice sui rifugiati di quest’anno è “Dare forma insieme all’integrazione” e sarà presieduto dall’arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Hess, rappresentante speciale della Conferenza episcopale tedesca per i problemi dei rifugiati. Il vertice sui rifugiati inizierà con una discussione sulla situazione dei rifugiati dall’Ucraina. Saranno presenti, oltre a Hess, per la Polonia il vescovo ausiliare di Koszalin-Kolberg, mons. Krzysztof Zadarko, il Presidente del Consiglio Migrazioni della Conferenza Episcopale Polacca, Andrij Waskowycz, che è stato capo dell’ufficio per il Coordinamento delle Iniziative Umanitarie del Congresso Mondiale degli Ucraini e Presidente di Caritas Ucraina dal 2001 al 2021. Sarà presente inoltre Andrea Schlenker, Responsabile del Dipartimento Migrazioni della Caritas tedesca. Nella seconda parte del vertice sui rifugiati sarà presentato il nuovo sussidio di lavoro della Conferenza episcopale tedesca, “Riconoscimento e Partecipazione – 16 tesi sull’integrazione”. Il testo riassume le esperienze di aiuto ai profughi della Chiesa e il lavoro migratorio nel campo dell’integrazione e fornisce considerazioni per la partecipazione sociale e la convivenza in un ambiente pluralistico. I lavori prevedono un confronto sugli atteggiamenti di base nei confronti dell’integrazione analizzando vari campi pratici dell’integrazione cattolica. Durante la discussione saranno analizzate anche le situazioni legate alle varie zone mondiali di crisi umanitaria, facendo riferimento alle azioni in atto in Siria. Al termine l’arcivescovo Hess incontrerà i giornalisti per presentare le conclusioni dei lavori.