Diocesi: Susa, il 29 aprile veglia di preghiera in preparazione all’ingresso di mons. Repole

È in programma per venerdì 29 aprile, alle 20.30 nella cattedrale di San Giusto, a Susa, la veglia di preghiera in preparazione all’inizio del ministero episcopale del nuovo vescovo, mons. Roberto Repole. Il momento di riflessione e invocazione sarà guidato da don Alessandro Giraudo a partire dal tema “Rimasero insieme (At 11, 26)”.

Mons. Repole, nominato da Papa Francesco arcivescovo di Torino e vescovo di Susa lo scorso 19 febbraio, riceverà la consacrazione episcopale sabato 7 giugno sul sagrato della cattedrale di Torino e farà il suo ingresso a Susa il giorno successivo, domenica 8 giugno, con la celebrazione in programma alle 15 in cattedrale.