Diocesi: Foligno, il 29 aprile convegno “Creare lavoro per rigenerare un territorio, una comunità” con don Bignami e mons. Sorrentino

Sarà dedicato a “Creare lavoro per rigenerare un territorio, una comunità” l’annuale convegno promosso dalla diocesi di Foligno attraverso l’Ufficio per i Problemi sociali ed il lavoro in programma per venerdì 29 aprile. A partire dalle 17, presso il centro diocesano “Fratelli tutti”, l’appuntamento fornirà l’occasione – sottolinea don Luigi Filippucci, direttore dell’Ufficio diocesano – per riflettere con gli imprenditori, gli amministratori locali, le varie forze sociali, su come rigenerare un territorio, una comunità, attraverso quell’opera di Dio affidata ad ognuno di noi, cioè il lavoro, perché “il nostro territorio deve essere riqualificato con dei progetti che portano lavoro e ricchezza”.

Dopo i saluti di don Filippucci e di Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, interverranno Pierluigi Grasselli, professore ordinario fuori ruolo di Politica economica all’Università di Perugia, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, Corrado Bocci, titolare dell’azienda Pav.I. srl e presidente di Confindustria Foligno. Le conclusioni del convegno, moderato da Guido Strati, dirigente presso la Lechler – sede di Foligno, saranno affidate al vescovo diocesano, mons. Domenico Sorrentino.