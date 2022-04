Diocesi: Cremona, oggi alla parrocchia del Maristella incontro con don Luigi Ciotti su pace, giustizia e cura del creato

Costruito sui temi di pace, giustizia e cura del creato, giovedì 21 aprile, alle 18.30, presso la parrocchia del Maristella, a Cremona, è in programma l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore del “Gruppo Abele”, onlus impegnata nell’accoglienza e nel sostegno a persone con problemi di tossicodipendenza, e di “Libera”, associazione contro la mafia. L’evento si presenta con lo slogan “Laudato si’, laudato qui”.

L’incontro, organizzato da Pax Christi, dalla comunità Laudato si’ di Cremona, da Libera e dalla Tavola della pace, in collaborazione con il Csv Lombardia sud, si inserisce nell’ambito de “La trama dei diritti”, spazio culturale aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà che nei territori concorrono alla costruzione della cultura dei diritti.

L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e con mascherina.