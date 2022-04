Piccola Casa della Divina Provvidenza: don Arice (padre generale), “nostro desiderio offrire risposte appropriate rispetto ai bisogni diversi di ciascuna persona”

“La visita del segretario di Stato vaticano rappresenta per tutta la Piccola Casa un grande dono che va a sottolineare la nostra gioia di essere parte della Chiesa. È certamente un’occasione per continuare a benedire quest’opera, che da 194 anni si prende cura delle persone più fragili e scartate della società, a partire dagli anziani, e riaffermare il desidero di proseguire ad annunciare il Vangelo attraverso la testimonianza della carità con la Chiesa e nella Chiesa”. Lo sottolinea il padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, don Carmine Arice, in merito alla visita del card. Pietro Parolin, prevista il 30 aprile.

Con l’ampliamento dei posti letto per persone anziane non autosufficienti il Cottolengo continua ad offrire casa a coloro che non possono trovare una risposta diversa rispetto all’assistenza domiciliare a causa della propria situazione sanitaria o familiare.

“È desiderio della Piccola Casa – evidenzia don Arice – offrire risposte appropriate rispetto ai bisogni diversi di ciascuna persona. Dobbiamo infatti prendere atto, alla luce dei dati disponibili sulla popolazione anziana non autosufficiente, che ci sono situazioni in cui la soluzione più adeguata e possibile è la residenza assistenziale”.

Il 30 aprile si terrà anche la festa di tutte le scuole cottolenghine d’Italia che si raduneranno al Cottolengo di Torino. In chiesa per la messa nella festa del Santo ci sarà una rappresentanza di allievi e insegnanti, gli altri seguiranno la celebrazione in diretta streaming: a tutti il card. Parolin porgerà il suo saluto.

“Questa visita – conclude il padre generale – è certamente anche segno della vicinanza di Papa Francesco che continua a spingere la Chiesa ad essere in prima linea nella testimonianza della carità verso le persone più fragili”.

Alle ore 16.30, nella Rsa Annunziata mons. Cesare Nosiglia celebrerà la messa e alle ore 18 don Arice guiderà i vespri solenni nella chiesa della Piccola Casa.

Da oggi, giovedì 21, a venerdì 29 aprile in tutte le “Piccole Case della Divina Provvidenza” presenti nel mondo si tiene la novena in preparazione alla solennità di San Giuseppe Benedetto Cottolengo di sabato 30 aprile.

Nella chiesa della Piccola Casa di Torino (via Cottolengo 14) tutti i giorni, alle ore 17, mons. Mauro Rivella, parroco di Santa Rita (Torino), predica la novena su “I Vangeli della carità” e guida la preghiera dei vespri.