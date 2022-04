Diocesi: Senigallia, la Pinacoteca aperta per il ponte del 25 aprile

La Pinacoteca di Senigallia sarà aperta per il ponte del 25 aprile 2022. Tre giorni in cui la grande galleria metterà a disposizione dei turisti per questo lungo fine settimana l’importante patrimonio che conserva nell’appartamento del cardinale presso il Palazzo vescovile che prospetta la piazza del duomo. Dalla mostra dedicata ai ritratti dei vescovi di Senigallia – “Episcopus Senogalliensis. Ritratti restaurati dei vescovi di Senigallia” – che, nei secoli, si sono succeduti nella cattedra di San Paolino, presso la sala del trono, l’itinerario – sempre ad ingresso gratuito – porterà alla scoperta dei grandi capolavori che il museo conserva, dalla Pala di Senigallia del Perugino alla Madonna del Rosario di Federico Barocci. Uno scrigno di sculture, argenterie, tele, paramenti, strumenti musicali e tanto altro ancora accompagnano il visitatore nel percorso del piano nobile, con l’affaccio sulla piazza dalla loggia delle benedizioni. Visite possibili sabato, domenica e lunedì 25 aprile (orario 9-12/16-19), con obbligo di mascherina nel rispetto protocolli anti Covid.