Mons. Manetti vescovo: mons. Meini, “è un vescovo bravo, buono, amico, lo accogliamo con gioia”

Mons. Stefano Manetti è stato nominato da papa Francesco vescovo di Fiesole: sostituisce mons. Mario Meini, che lascia la guida della diocesi per motivi di età. L’annuncio è stato dato questa mattina alle ore 12 in contemporanea in Vaticano, a Fiesole e a Montepulciano. Il vescovo uscente ha dato l’annuncio nella cattedrale di San Romolo davanti ai sacerdoti e ad alcuni fedeli. “Fiesole avrà di nuovo un vescovo, diciamo grazie – ha detto mons. Meini -. Grazie al Signore e grazie al Santo Padre: la catena della successione apostolica continua. Questo ci conforta, ci incoraggia e ci fa guardare al futuro”. Mons. Manetti, che arriva dalla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, “è un vescovo bravo, buono, amico”, ha proseguito Meini, secondo quanto riferisce la diocesi: “Ha cominciato il suo ministero a Coverciano, in diocesi di Firenze ma molto vicino a Fiesole, diocesi che conosce quindi molto bene. Lo accogliamo con gioia. Chiedo per lui e per noi tutti la preghiera, l’unità tra i sacerdoti e con il nuovo vescovo, la speranza e la fiducia. La vita della Chiesa va avanti. Siamo nella settimana di Pasqua, il Signore Risorto ci ripete: ‘Pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi'”. Mons. Meini ha poi letto il primo messaggio che il vescovo Stefano ha inviato alla diocesi di Fiesole. Il vescovo Mario Meini è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Fiesole dalla Santa Sede in attesa dell’ingresso di mons. Manetti.