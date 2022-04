Editoria: il Regno, nel nuovo numero focus sul conflitto in Ucraina

“Ci sono dei momenti nella storia dove non è consentita l’indifferenza. Poiché c’è differenza. Dove non è consentita l’equidistanza. Poiché diversa è la distanza tra chi aggredisce e chi è aggredito, tra chi commette crimini di guerra e chi li subisce. Ci sono dei momenti nella storia dove il dramma del male, della guerra, della violenza, dell’aggressione si erge come appello alla coscienza. Il giudizio che diamo in quel momento è decisivo per noi stessi e per gli altri”. Lo scrive Gianfranco Brunelli, direttore de Il Regno-Attualità nel nuovo numero disponibile online.

Tra gli altri articoli pubblicati, l’intervista di Vida Nueva al segretario di Stato della Santa Sede, card. Pietro Parolin dal titolo “C’è anche un diritto alla difesa”. E poi ancora: l’articolo sull’insegnamento dei padri della Chiesa “Tra terra e cielo” a firma di Fabio Ruggiero; l’articolo di Daniele Menozzi “Artigiani di pace” nel quale passa in rassegna l’insegnamento dei papi sul tema della pace e della guerra. Maurizio Ambrosini firma “Dal cuore alla mente. La svolta nelle politiche migratorie aperta con l’Ucraina non riguarda tutti”, mentre Arianna Prevedello si sofferma sul film “Reflection” del regista ucraino Valentyn Vasjanovyc che documenta l’invasione e la guerra.