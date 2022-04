Tertio Millennio Film Fest: prima assemblea generale della 26ª edizione. Mons. Russo, “dialogo tra religioni dialogo per la pace”

Si è svolta ieri, nei locali del Pontificio Consiglio della Cultura, la prima assemblea generale della XXVI edizione del Tertio Millennio Film Fest, il festival cinematografico nato su impulso di Giovanni Paolo II e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo.

Durante l’assemblea è intervenuto il card. Gianfranco Ravasi che, dopo essersi complimentato con mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, “per aver portato l’Ente a un livello così alto”, ha ricordato che l’importanza del festival consiste nel dialogo interreligioso e interculturale cui dà voce e la cui presenza diventa sempre maggiore: sono infatti coinvolte le comunità cattolica, protestante, ebraica, islamica, induista e buddhista. L’ha sottolineato anche mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, citando Papa Francesco che più volte ha affermato che “il dialogo tra le religioni è un dialogo per la pace e di pace abbiamo bisogno soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo”.

Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ha poi evidenziato il valore di far parte del tavolo di lavoro per il festival perché “significa avere la consapevolezza che in un mondo fatto di cose che disuniscono, ci sono altrettante cose che uniscono”. È intervenuto anche mons. Davide Milani circa l’importanza del dialogo sostenendo che quest’ultimo non è un tema ma è qualcosa che accade: “La Fondazione Ente dello Spettacolo ha questo mandato dalla Cei. Si impegna attraverso il cinema che è un potente strumento di comunicazione e attraverso il festival che è il tramite tra il cinema e l’uomo”. Don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, ha parlato di una “trasversalità che rende partecipi tutte le realtà. Ciò genera intrecci e – citando Paul Ricœur, ha precisato – ‘intreccio’ significa che il sospetto diventa fiducia”.

Ogni intervento è stato volto alla costruzione della XXVI edizione del Tertio Millennio Film Fest, in programma dal 14 al 18 novembre 2022. I primi passi riguardano la nomina del comitato interreligioso, presieduto da don Giuliano Savina e formato dai referenti scelti dalle varie comunità.