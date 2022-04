Scuola cattolica: Maestre Pie Venerini (Roma), il 19 maggio alunni protagonisti a teatro con una rappresentazione ispirata alla Laudato si’

(Foto M.L.)

I bambini recitano sulle orme dell’Enciclica di Papa Francesco. Il 19 maggio, a Roma, il cortile della scuola delle Maestre Pie Venerini (via Rayneri n 4, dalle ore 15,30 alle 17,30) diventerà un grande palcoscenico, sul quale i bambini dell’infanzia e della primaria si cimenteranno come attori in una rappresentazione teatrale ispirata alla cura dell’ecologia integrale, sull’esempio dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Titolo della rappresentazione “Acqua. La cura della casa comune”. “Un laboratorio espressivo con scopi educativi ispirati a una visione inclusiva della realtà” spiegano dall’Istituto delle Maestre Pie Venerini che si dedicano all’istruzione e all’educazione cristiana della gioventù. Si tratta, dichiara la Madre Generale delle Maestre Pie Venerini, suor Eliana Massimi, di “una opportunità per valorizzare l’espressività dei nostri giovanissimi alunni attraverso metodologie didattiche innovative. Anche questa volta, i nostri laboratori hanno integrato la didattica ordinaria con una profonda attenzione alle problematiche dell’ambiente, della natura e della bellezza del Creato”. La ‘sacra’ rappresentazione, prende le mosse dalla mistica francescana per giungere alle ultime encicliche sociali del Pontefice, come quadro di riferimento dell’educazione cattolica che orienta le nuove generazioni, sin dalla più tenera età, alla tutela dell’ambiente e del creato. A quei valori, cioè, dell’ecologia, del rispetto della natura e delle condizioni di vita dei popoli che costituiscono la grande sfida del presente. Valori che trovano un perfetto riscontro nel magistero educativo delle Maestre Pie Venerini.