Ucraina: il 9 aprile a Varsavia evento per raccolta fondi e aiuti umanitari. Aderiscono Bono, Madonna, Elton John e altri artisti

Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus, Adam Lambert, Céline Dion o Alanis Morissette: sono alcuni degli artisti di fama mondiale che stanno aderendo all’iniziativa “Stand Up For Ukraine” lanciata dalla Commissione europea per raccogliere donazioni per la popolazione colpita dalla guerra. Oggi l’esecutivo Ue annuncia che, “in riconoscimento del ruolo essenziale della Polonia nel sostenere i rifugiati in fuga dall’invasione dell’Ucraina, l’evento pubblico di Stand Up For Ukraine, convocato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro canadese Justin Trudeau, si svolgerà a Varsavia il 9 aprile”. Il presidente della Polonia Andrzej Duda parteciperà insieme alla presidente Von der Leyen, mentre il primo ministro Trudeau parteciperà a distanza.

“La Polonia – informa un comunicato Ue – ospita oltre 2,5 milioni di rifugiati e svolge un ruolo importante come hub umanitario, inviando in Ucraina supporto da tutta Europa”. L’evento di donazione concluderà una più ampia campagna sui social media lanciata dalla Commissione europea e dal governo canadese in collaborazione con l’organizzazione internazionale di sostegno Global Citizen. “L’obiettivo della campagna è raccogliere fondi e altri tipi di sostegno per soddisfare le esigenze degli sfollati interni in Ucraina e dei rifugiati”.