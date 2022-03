Ucraina: Viminale, 17 milioni dal Pon legalità per l’emergenza. Finanzieranno il miglioramento di immobili destinati ad accogliere i profughi

Il Programma operativo nazionale Legalità (Pon Legalità) in campo per l’emergenza Ucraina con 17 milioni di euro destinati dall’Autorità di gestione del programma, istituita presso il Viminale, ai progetti per l’accoglienza dei profughi. Ne ha dato notizia il ministero dell’Interno sul proprio sito web. “10 milioni di euro – viene spiegato – sono riservati agli enti locali delle Regioni ‘in transizione’: Abruzzo, Molise e Sardegna. Consentiranno di allestire o rendere più efficienti immobili pubblici destinati, o da destinare, all’accoglienza, migliorandone sia la funzionalità sia l’efficienza energetica. In particolare, grazie al contributo di 200mila euro a intervento, gli enti i cui progetti saranno approvati potranno acquistare le attrezzature necessarie, come arredi, dotazioni sanitarie, infissi, caldaie, caloriferi, pannelli solari”. “I restanti 7 milioni di euro messi a disposizione dall’Autorità di gestione del programma – prosegue la nota – sono destinati ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane che stanno sostenendo il maggiore impatto dei flussi provenienti dall’Ucraina. Anche in questo caso le azioni da finanziare, per un importo massimo di 500mila euro a progetto, saranno finalizzate a migliorare la funzionalità e l’efficienza energetica dei luoghi destinati all’accoglienza”.

Gli enti locali di Abruzzo, Molise e Sardegna e i Comuni capoluogo delle Città metropolitane possono presentare entro il 30 aprile una sola proposta, per un solo immobile, alla Segreteria tecnica per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali del dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, che valuterà l’ammissibilità delle proposte progettuali.