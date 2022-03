Maria Romana De Gasperi: Mcl Toscana, “testimone e divulgatrice di pagine fondamentali per l’Italia e per l’Europa del Novecento”

“Maria Romana De Gasperi, testimone e divulgatrice di pagine fondamentali per l’Italia e per l’Europa del Novecento, ha offerto un contributo molto importante per capire il filone cattolico democratico e popolare al quale Alcide De Gasperi si è sempre coerentemente richiamato. Di fronte alle drammatiche vicende che l’Europa sta vivendo si capiscono ancora di più gli errori commessi in tutti questi anni dai governanti europei ai quali già nel 1953 Alcide De Gasperi proponeva di dare vita alla Comunità Europea di Difesa. Il distacco da Maria Romana rende ancora più forte il valore e il significato della Europa voluta dai padri fondatori, e tra loro De Gasperi, purtroppo incompiuta e a volte tradita”. È quanto dichiara, in una nota, Pierandrea Vanni, Presidente Regionale Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) Toscana, ricordando la figura della figlia primogenita di Alcide De Gasperi, scomparsa questa notte.