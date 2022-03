Parlamento Ue: Bruxelles, inaugurato ritratto di Sassoli. Metsola (presidente), “siamo stati fortunati ad averlo avuto come presidente, collega e amico”

(Foto Parlamento europeo)

“Mentre iniziavamo ad abituarci a una nuova normalità, il presidente Sassoli ha ripetuto queste parole: ‘Siamo stati fortunati!’. Con ciò intendeva dire: siamo stati fortunati che l’Unione europea sia stata in grado di unire le proprie risorse per trovare soluzioni e così porre rimedio a una crisi sanitaria ed economica”. Lo ha affermato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, nella cerimonia tenutasi oggi a Bruxelles per la posa del ritratto di David Sassoli nella sede dell’istituzione. “Siamo stati fortunati in quanto gli Stati membri dell’Unione europea hanno unito le forze e avviato operazioni di soccorso sanitario transfrontaliero. Siamo stati fortunati che gli europei oggi vogliano più Europa di quanta ne desiderassero all’inizio di questa legislatura, quando le posizioni anti-europee dominavano molte agende politiche”.

Metsola ha ricordato che il presidente David Sassoli “aveva lanciato in quest’aula un’iniziativa trasversale, denominata ‘ripensare la democrazia parlamentare’, che aveva l’ambizione – nell’ambito dei trattati dell’Ue – di elaborare” un nuovo approccio per il Parlamento europeo su come massimizzare il suo ruolo “in un mondo in rapido cambiamento”. Una iniziativa, secondo Metsola, coronata da successo, assegnando all’Europarlamento “una prospettiva diplomatica e democratica più ampia”.

Infine, dopo un accenno alla necessità di ricostruire la pace in Europa, Metsola ha concluso: “siamo stati fortunati ad aver avuto come presidente, come collega e come amico David Maria Sassoli”.