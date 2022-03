Chiese orientali: Card. Sandri, messaggio di cordoglio per la morte del card. Antonios Naguib, Patriarca emerito della Chiesa di Alessandria dei Copti

Un messaggio di condoglianze è stato inviato dalla Congregazione per le Chiese Orientali indirizzato a S.B. il Patriarca copto-cattolico, Ibrahim Isaac Sedrak per la morte del card. Antonios Naguib, Patriarca emerito della Chiesa di Alessandria dei Copti. Il testo è stato letto oggi durante i funerali che si sono celebrati al Cairo. Nel testo, il Prefetto della Congregazione, card. Leonardo Sandri ricorda il patriarca Naguib e “il suo prezioso servizio di ascolto e di sintesi” come Relatore Generale all’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi del 2010 sul Medio Oriente di cui il prossimo mese di settembre ricorrerà la promulgazione dell’Esortazione Apostolica Ecclesia in Medio Oriente da parte di Papa Benedetto XVI. “Egli fu Capo della Chiesa copto-cattolica perché fu anzitutto Padre, cresciuto nel senso di appartenenza e responsabilità ecclesiale nelle diverse tappe della sua vita sacerdotale ed episcopale” scrive ancora il card. Sandri che ricorda anche le tante iniziative pastorali e caritative nella diocesi di Minya, quando Naguib era ancora vescovo. “Non posso non menzionare – afferma il Prefetto – il gesto che ha denotato una profonda libertà interiore, nel mettere a disposizione il suo servizio patriarcale dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute nel 2013, accanto al senso profondo del legame con la Sede Apostolica, che lo portò nonostante le fatiche e la malattia a voler prendere parte al Conclave che nel medesimo anno portò all’elezione di Papa Francesco”.