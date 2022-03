Ucraina: Venerdì 1° aprile una delegazione di Upp a Leopoli con la “carovana della pace”

Venerdì 1° aprile una delegazione di 200 persone e 50 mezzi, appartenenti a 89 organizzazioni della società civile italiana, partirà per raggiungere Leopoli, Ucraina. La ‘carovana della pace’, com’è stata ribattezzata, porterà medicinali, cibo e beni di prima necessità destinati alla popolazione. A Leopoli i partecipanti incontreranno organizzazioni della società civile locale, autorità religiose e civili. Al ritorno il convoglio permetterà a persone con fragilità di lasciare il loro Paese in guerra e raggiungere l’Italia. Con la delegazione sarà presente Alfio Nicotra, giornalista professionista e co-Presidente di Un Ponte Per. Impegnato da sempre nel movimento pacifista, è stato tra i protagonisti della mobilitazione contro la guerra nella ex Jugoslavia e nel Golfo Persico. Esperto di modelli alternativi di Difesa è stato tra i portavoce del Genoa Social Forum durante la mobilitazione contro il G8 del 2001. Tra i promotori del Forum Sociale Europeo di Firenze, ha seguito la trattativa di pace tra l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale e il Governo messicano. Da sempre unisce il suo impegno per la pace al mestiere di giornalista, cosa che lo ha portato spesso nei luoghi del conflitto. Insieme ad Alfio Nicotra, parteciperanno per Un Ponte Per Angela Mona e Giovanna Gagliardi, membri del Comitato Nazionale.