Diocesi: Rieti, domani incontro pubblico con mons. Pompili e il Commissario Legnini

Domani 31 marzo alle ore 17, presso l’Auditorium Santa Scolastica, l’Osservatorio socio-politico RiData della Diocesi di Rieti darà vita a un incontro pubblico per presentare una lettura della realtà reatina ottenuta analizzando dati e illustrando indicatori elaborati dalle più autorevoli organizzazioni di ricerca nei settori economico, sociale, ambientale e della pubblica amministrazione. Nel corso dell’evento, spiegano dalla diocesi, si approfondirà in particolare la capacità delle amministrazioni di intercettare le risorse e utilizzarle per rispondere ai bisogni del territorio. Un tema di centrale importanza nella prospettiva delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si completa in questo modo il discorso aperto lo scorso 20 gennaio con l’incontro di anteprima vissuto online. Per approfondire gli argomenti, oltre agli analisti dell’Osservatorio, saranno al tavolo il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e il vescovo di Rieti, mons Domenico Pompili.