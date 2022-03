Parlamento Ue: Bruxelles, inaugurato ritratto di Sassoli. Metsola (presidente), “vero leader europeo, un paladino della democrazia”

Bruxelles, 30 marzo: inaugurazione ritratto di David Sassoli (Foto SIR)

“Cara Alessandra, illustri colleghi, amici, è un grande onore per me svelare oggi in vostra compagnia la fotografia del compianto presidente David Sassoli alla Galleria dei ritratti degli ex presidenti del Parlamento europeo”. Roberta Metsola ha rivolto un discorso oggi a Bruxelles durante la cerimonia di inaugurazione del ritratto di Sassoli. “Per David era molto importante che questa casa della democrazia riaprisse le sue porte dopo la pandemia in modo che in questo Parlamento gli europei potessero incontrarsi, dialogare e pensare insieme”. “David Sassoli sarà ricordato in questa casa come un vero leader europeo, un paladino della democrazia che ha saputo guidare stoicamente questa assemblea attraverso quella che sarebbe stata una crisi esistenziale, se non fosse stato per la sua mano ferma al timone. Durante una pandemia globale, il ruolo legislativo e di controllo del nostro Parlamento è stato messo alla prova. Non è stato facile. Ma mentre il presidente Sassoli era alla guida del Parlamento europeo – anche durante i mesi più critici del lockdown – la democrazia non è mai stata interrotta. Il Parlamento europeo ha confermato il suo ruolo di co-legislazione su importanti pacchetti di cui l’Europa e i suoi cittadini avevano bisogno: sulla risposta al Covid con test e vaccini; su un enorme piano di ripresa post-pandemia senza precedenti e altro ancora”.

Metsola ha aggiunto: “non è stato semplice far funzionare a distanza un Parlamento transcontinentale con 24 lingue di lavoro, ma lo abbiamo fatto grazie alle coraggiose decisioni del mio predecessore. Non solo il Parlamento di David Sassoli è stato in grado di svolgere il proprio lavoro, ma questo successo si è tradotto in un potente messaggio di fiducia nella democrazia in tutto il mondo”.