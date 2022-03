Mafia: Mattarella, “intensificare la ricerca delle strategie investigative più efficaci per fronteggiare la pervasività degli odierni fenomeni criminali”

“L’occasione per riflettere su quanto fino ad oggi è stato realizzato dalla Direzione nazionale antimafia ci deve spingere a intensificare ulteriormente la ricerca delle strategie investigative più efficaci per fronteggiare la pervasività degli odierni fenomeni criminali”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della presentazione del volume “La Direzione nazionale antimafia e aniterrorismo a 30 anni dalla sua istituzione”, curato dai procuratori aggiunti della Dna, Maria Vittoria De Simone e Giovanni Russo, ed edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“Nella ricorrenza del 30° anniversario della istituzione della Direzione nazionale antimafia – ha affermato il Capo dello Stato – desidero esprimere la gratitudine e l’apprezzamento dell’intero Paese per l’attività svolta al servizio della Repubblica”.