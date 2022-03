Caritas Italiana: domani presentazione on line del Quaderno “Casa e abitare nel Pnrr”

“Casa e abitare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”: è il titolo del Quaderno a cura di Caritas Italiana che sarà presentato giovedì 31 marzo alle ore 12.15 on-line sul canale Facebook di Caritas Italiana. Dopo il saluto don Marco Pagniello direttore Caritas Italiana ci saranno gli interventi di Gianluigi Chiaro collaboratore Caritas Bologna, economista, esperto di politiche abitative e di Costanza Pera architetto, già dirigente pubblico, esperta di politiche abitative e ambientali. “Il Quaderno – si legge in una nota stampa della Caritas – offre un’analisi degli interventi previsti dal Pnrr sul tema della casa e dell’abitare. Le politiche abitative chiamano in causa l’organizzazione della città, i suoi servizi essenziali, la residenzialità vera e propria, composta a sua volta da qualità e adeguatezza dell’edilizia residenziale e da fattori quali tariffe, canoni, accessibilità e altri aspetti che decidono della qualità dell’esistenza di ciascuno. Le scelte contenute nel Piano nazionale, presentano una serie di limiti dovuti alla scarsa base informativa pubblica esistente, limitata integrazione delle linee intervento assunte, scarso coinvolgimento dei soggetti sociali territoriali”. “È necessaria – sottolinea don Pagniello, direttore di Caritas Italiana – una capacità di osservazione critica che sappia accompagnare in modo costruttivo i processi locali e nazionali, non rinunciando a immaginare politiche orientate ai bisogni di chi ha meno, per costruire città coese, accoglienti e solidali”.