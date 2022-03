Focolari: casi di abuso in Francia. Margaret Karram, “non ci sono parole adeguate per esprimere shock e dolore”. “Mi impegno a rispondere con azioni, ascolto, accoglienza e prevenzione”

“Non ci sono parole adeguate ad esprimere lo shock e il dolore che provo per il male che è stato fatto ai danni di bambini e ragazzi da parte di JMM e – devo dirlo con grandissima sofferenza – non solo da lui, come emerge dai risultati dell’indagine”. E’ quanto afferma Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari, alla luce di quanto emerso dall’inchiesta condotta da un organismo esterno e indipendente sui casi di abusi sessuali che hanno coinvolto JMM, ex membro consacrato del Movimento dei Focolari in Francia. Su richiesta delle vittime, il Movimento dei Focolari ha affidato l’indagine ad una società britannica, la GCPS Consulting, per garantire l’integrità, la qualità e l’affidabilità del processo di indagine e dei suoi risultati. L’organismo indipendente ha ricevuto delle testimonianze che coprono il periodo 1958-2020 e che mostrano “in maniera chiara” che “JMM si è reso responsabile di abusi a diversi livelli su almeno 26 vittime”. Dopo aver esaminato il rapporto e nel rivolgersi alle vittime, Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari, ha detto: “In questo momento ogni mio pensiero ed espressione va a voi che avete subito un crimine gravissimo che in molti casi ha rovinato la vostra vita. A tutte e tutti voi, a ciascuna e ciascuno personalmente, insieme al copresidente Jesús Morán, e a nome del Movimento dei Focolari, chiedo umilmente perdono. Dobbiamo riconoscere che nonostante il bene che il Movimento ha operato nel corso della sua storia, in questo ambito abbiamo fallito nella vigilanza, nell’ascolto e nell’accoglienza del grido d’aiuto di molti: questo non può più accadere ed è in totale contraddizione con i valori che il Movimento dei Focolari con la sua spiritualità cristiana è chiamato a vivere. Mi impegno a nome del Movimento dei Focolari a rispondere con azioni, misure di ascolto, accoglienza e prevenzione, alle raccomandazioni finali formulate dall’indagine indipendente”.