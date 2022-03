Processo in Vaticano: il Papa libera il card. Becciu dal segreto pontificio

Il Papa ha liberato il cardinale Angelo Becciu dal segreto pontificio, che in questo modo, se vorrà, potrà testimoniare sulla vicenda legata a Cecilia Marogna, la manager esperta in relazioni internazionali. A renderlo noto è stato il presidente del tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, all’inizio dell’undicesima udienza del processo legato agli investimenti finanziari della segreteria di Stato a Londra. Pignatone – ha riferito infatti il “pool” di giornalisti ammessi nell’Aula polifunzionale dei Musei Vaticani – ha letto la risposta che il 24 marzo scorso la segreteria di Stato gli ha dato alla sua richiesta di informazioni sul segreto pontificio, al quale il card. Becciu aveva detto di essere vincolato in merito alla vicenda di Cecilia Marogna. “Il Papa dispensa il cardinale Becciu dal segreto pontificio”, ha risposto il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, rendendo noto di averne parlato direttamente con il Santo Padre. L’interrogatorio del card. Becciu, inizialmente previsto per il 6 aprile, slitta al 7 aprile.