Cinema: Malanga nuova direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. La soddisfazione di mons. Milani (Ente Spettacolo)

“La Fondazione Ente Spettacolosi congratula con Paola Malanga per il prestigioso incarico alla direzione artistica della Festa del Cinema di Roma. Siamo sicuri che con la sua competenza e la sua passione, unite a quelle del neo presidente di Fondazione Cinema per Roma Gian Luca Farinelli, saprà far crescere ulteriormente il festival, arricchendo ancor più il buon lavoro svolto da Antonio Monda e Laura Delli Colli. L’augurio è che questa nuova stagione consenta di qualificare sempre più, caratterizzandola, la Festa del Cinema di Roma, mantenendo la sua dimensione internazionale e offrendo visibilità al migliore cinema italiano. Abbiamo bisogno di riportare il cinema al centro delle nostre Città: l’evento romano può essere un grande modello e laboratorio per giungere a questo obiettivo”. È quanto dichiarato da mons. Davide Milani, Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo, commentando la nomina di Paola Malanga a direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma.