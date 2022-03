Fondazione Ambrosianeum: “Ripartire sì, ma per dove? E con chi?”. Interessi privati e dimensione pubblica a Milano

“Come sarà la Milano del futuro? E soprattutto, quale sarà il rapporto tra chi vive e lavora a Milano e la città? Sarà davvero possibile per tutti e tutte – alla luce delle sfide poste dalla pandemia e dal Pnrr, e in una fase di importante transizione ambientale, tecnologica, economica, ma anche sociale e antropologica – esercitare una cittadinanza attiva?”. Per rispondere a queste e ad altre domande, e nel solco tracciato dal Rapporto sulla Città 2021, Fondazione Ambrosianeum – che opera a Milano da 75 anni per la conoscenza della realtà sociale e culturale contemporanea quale premessa proprio per una “cittadinanza attiva” – organizza un ciclo di cinque incontri “che vogliono essere lontani dai luoghi comuni, ma vicini alle preoccupazioni e alle domande di prospettiva che riguardano il nostro futuro di cittadini”, spiega una nota emessa a Milano. Gli incontri – cui interverranno studiosi, esperti ed esponenti dell’Amministrazione locale – approfondiranno “questioni rilevanti e per nulla scontate nelle risposte: dai rapporti tra pubblico e privato alla sostenibilità ambientale, dalla complessa relazione tra giovani e città al nesso tra sviluppo urbanistico e architettonico e inclusione sociale, alle ricadute concrete del Pnrr sulla vita delle persone”.

Il programma prevede un primo incontro domani, giovedì 31 marzo, alle ore 18.00, sul tema “Milanesi, pubblico pagante?”. Introduce e coordina: Marco Garzonio (presidente Ambrosianeum); intervengono: Andrea Boitani (docente di Economia politica, Università Cattolica), Cristina Cattaneo (docente di Medicina legale, Università degli Studi di Milano), Mario Colombo (direttore generale Istituto Auxologico Italiano).

I prossimi appuntamenti: “La sostenibilità ambientale oltre le retoriche” (mercoledì 13 aprile); “Milano, come essere una città per giovani” (giovedì 28 aprile); “Sotto la città che sale” (giovedì 5 maggio); “Il Pnrr a Milano: cosa c’è per i cittadini?” (sabato 28 maggio). La sede degli incontri è la Fondazione Ambrosianeum, in via delle Ore 3 a Milano.