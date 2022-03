Papa a Malta: tutti gli appuntamenti in diretta su Tv2000 e InBlu2000

Programmazione speciale di Tv2000 per il viaggio apostolico di Papa Francesco a Malta dal 2 al 3 aprile. Primo appuntamento sabato prossimo, 2 aprile, con le dirette a partire dalle 10.30, fino alla conferenza stampa sul volo di ritorno. Domenica 3 aprile, la Messa con il Papa in onda anche su Radio InBlu2000, e in seconda serata il film di Tv2000 sul viaggio. Speciali di approfondimento del programma “Il diario di Papa Francesco” condotto da Gennaro Ferrara. Collegamenti, servizi e interviste a cura della redazione del Tg2000. Tra gli eventi in diretta del 2 aprile, informa l’emittente dei cattolici italiani: cerimonia di benvenuto presso l’Aeroporto Internazionale di Malta; visita di cortesia al Presidente della Repubblica e incontro con il Primo Ministro nella “Ambassadors’ Chamber” del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta; incontro con le autorità e il corpo diplomatico nella “Grand Council Chamber” del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta. Incontro di Preghiera al Santuario Nazionale di “Ta’ Pinu” a Gozo. Il 3 aprile, invece, saranno trasmette in diretta la visita alla Grotta di San Paolo presso la Basilica di San Paolo a Rabat; la Messa presso il Piazzale dei Granai a Floriana (in onda anche su Radio InBlu2000) e l’ Angelus; l’incontro con i migranti presso il Centro per Migranti “Giovanni XXIII Peace Lab” ad Hal Far.

Tra gli ospiti del programma ‘Il diario di Papa Francesco’: il padre spirituale del Collegio Urbano “De Propaganda Fide”, Don Joe Buhagiar; il rettore della Pontificia Università Lateranense, Vincenzo Buonomo; la giornalista del Newsbook, Monique Agius; il Pro Rettore Pontificia Università Lateranense, mons. Antonio Pitta, e il Rettore del Seminario inglese a Roma, P. Konrad Grech.