Coronavirus Covid-19: Fiaso, +23% ricoveri pediatrici. Presenti anche piccoli pazienti di origine ucraina.

Risale la curva dei ricoveri pediatrici per Covid-19 nella settimana 22-29 marzo, registrando un aumento del 23%. Lo rivelano i dati degli ospedali pediatrici e dei reparti di pediatria aderenti alla rete sentinella Fiaso. Nella rilevazione del 22 marzo era scesa del 6% mentre nel report del 15 marzo era cresciuta del 48%. Il dato continuamente altalenante registrato nel corso delle settimane in pediatria non consente di fare valutazioni appropriate dei trend.

Da 15 giorni nei reparti Covid degli ospedali pediatrici sono presenti anche piccoli pazienti di origine ucraina. La classe di età più colpita come sempre è quella fra 0 e 4 anni (53%). Il 30%, invece, ha fra i 5 e gli 11 anni. Migliora la protezione vaccinale offerta dai genitori ai piccolissimi: tra i casi di neonati ricoverati il 73% ha entrambi i genitori vaccinati mentre il 27% ha sia la madre sia il padre o uno dei due genitori no vax.