Focolari: casi di abusi sessuali di un ex membro in Francia, 26 vittime accertate. La Commissione d’inchiesta, “era un prolifico abusatore seriale di minori”

Il Movimento dei Focolari rende noto oggi il risultato di un’inchiesta condotta da un organismo esterno e indipendente sui casi di abusi sessuali che hanno coinvolto JMM, ex membro consacrato del Movimento dei Focolari in Francia. L’indagine è stata affidata il 23 dicembre 2020 dai Focolari alla società britannica GCPS Consulting, un organismo indipendente d’Indagine che ha raccolto le testimonianze dirette verbali e scritte di 26 vittime ed ha anche ricevuto informazioni affidabili che hanno menzionato altre 11 vittime di JMM. Sono “racconti credibili e affidabili, inclusa l’ammissione di JMM stesso, di accuse per episodi avvenuti in un periodo di più di 30 anni (1963-1998) da varie vittime, tutte di genere maschile nonché da altri testimoni, sia uomini che donne”. Le testimonianze sono pervenute da tutta la Francia, coerentemente con i luoghi frequentati da JMM e con i suoi viaggi e i suoi impegni. Il rapporto descrive gli eventi nel corso di cinque decenni in cui JMM ha abusato o tentato di abusare sessualmente delle sue vittime, principalmente ragazzi adolescenti, descrivendo il suo modus operandi e anche il contesto in cui gli abusi hanno avuto luogo. Basandosi su queste testimonianze – si legge in una sintesi del Rapporto – “l’Indagine Indipendente è giunta alla conclusione che JMM è stato un prolifico abusatore seriale di minori, responsabile di molteplici casi di abuso sessuale e tentato abuso sessuale su minori, includendo quelli di cui abbiamo informazioni e, molto probabilmente, molti altri”. All’Inchiesta è stato chiesto di esaminare anche il grado di conoscenza di questi eventi da parte delle persone responsabili all’epoca e successivamente, e di valutare come sono stati affrontati. “È altamente improbabile – si legge nel Rapporto – che i responsabili al più alto livello non fossero informati delle vicende legali che hanno coinvolto JMM negli anni 1994 – 1998, poi di nuovo nel 2017”. JMM si è trovato in stato di fermo in custodia cautelare nel 1994 e alcuni membri del Movimento erano stati chiamati a testimoniare. Inoltre, JMM ha avuto bisogno dell’aiuto economico del Movimento per pagare un risarcimento ad una vittima nel 1998. Poiché la somma era ingente, questo pagamento deve essere stato necessariamente autorizzato dai responsabili ad alto livello del Movimento. Per questo, nel Rapporto la Commissione parla di “fallimenti sistemici nella gestione del caso JMM”. In un comunicato diffuso oggi, il Movimento dei Focolari assicura di essere “più che mai determinato a far sì che le sue comunità nel mondo siano luoghi di sicurezza e di arricchimento reciproco”. Già dal 2011 il Movimento ha iniziato una valutazione approfondita delle misure per prevenire gli abusi e proteggere le persone. Misure che sono state riviste nel 2014 e nel 2020 e che saranno ulteriormente aggiornate dopo lo studio approfondito dei risultati di questa indagine. Il Movimento dei Focolari ha informato la Conferenza Episcopale Francese e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita della pubblicazione del rapporto. E ricorda: “La preoccupazione principale del Movimento è di contribuire il più possibile al processo di ricostruzione delle vittime, incluso un risarcimento finanziario se necessario e richiesto”. Per questo, su raccomandazione della Chiesa in Francia, il Movimento dei Focolari invita le vittime a prendere contatto con la “Commission indépendante de reconnaissance et de réparation” (CRR), attraverso tutti gli strumenti messi a disposizioni sul sito https://www.reconnaissancereparation.org