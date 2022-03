Maria Romana De Gasperi: mons. Tisi (Trento), “icona dell’amore di una figlia per il proprio padre”

“Maria Romana De Gasperi è l’icona dell’amore di una figlia per il proprio padre”. Così l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, ha commentato la scomparsa a 99 anni della figlia primogenita di Alcide De Gasperi. “Dopo averne orgogliosamente accompagnato la missione politica, Maria Romana – ha sottolineato mons. Tisi – è stata infatti la testimone più autentica ed appassionata di papà Alcide, soprattutto dopo la morte del grande statista trentino”. “Di lei ricordo la cura e la tenacia nella conservazione degli ideali paterni, in nome di una memoria attiva, non annodata al passato ma costantemente protesa al futuro”, ha proseguito l’arcivescovo: “In questo, mi preme ricordare la sua grande amicizia con monsignor Armando Costa, di cui era quasi coetanea e con il quale ha condiviso anni di studio e di ricerca sulla vita e le opere del padre”. “Maria Romana – ha concluso mons. Tisi – è scomparsa nei giorni in cui i cannoni rimbombano vicini. Questa guerra è stata forse una ferita troppo grande da sopportare, dopo aver condiviso da vicino il sogno dei Padri fondatori di un’Europa unita e in pace”.