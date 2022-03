Educazione: Cies, giovani, scuola, periferie e povertà educativa il teatro ospita l’arte che educa. Al Lido di Ostia il 31 marzo

L’arte è educazione e su questo binomio si sviluppa l’evento “L’arte è educazione. Porte aperte a cultura, bellezza e desiderio”, che si terrà al Teatro del Lido di Ostia il 31 marzo (dalle ore 14 alle ore 22), per iniziativa del Cies onlus (Centro Informazione Educazione allo Sviluppo) capofila del progetto nazionale Doors ‘Porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale’, selezionato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto Doors nasce con l’obiettivo di aumentare le possibilità opportunità di accesso alla cultura e alla bellezza, al sostegno socio-affettivo e all’apprendimento di competenze cognitive e non, per minori di età tra i 10 e i 14 anni, in situazioni di fragilità. Attraverso una strategia educativa integrata che si basa sulla Pedagogia del Desiderio, adottata e promossa da Progetto Axè, e sul Learning Creative Learning, dal 2019 al 2022, sono state realizzate attività in istituti scolastici e presidi educativi extrascolastici, nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche, Piemonte e Lombardia. L’evento, si legge in un comunicato, verrà aperto da Elisabetta Melandri, Presidente Cies onlus e Marco Rossi-Doria, Presidente Impresa Sociale Con i Bambini. Previsti gli interventi di Massimiliano Smeriglio, Coordinatore Commissione Cultura del Parlamento Europeo – tramite un video, e di Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola del Comune di Roma. Si proseguirà, a partire dalle 16.15, con una seconda parte dedicata alle pratiche educative e le sue sfide, che si snoderà in tre talk: giovani, scienza e nuove tecnologie; cultura e arte come diritti patti educativi; povertà educative. Prima delle riflessioni finali di Simona Rotondi dell’Impresa Sociale Con i Bambini, ci saranno una performance di danza bengalese a cura della scuola d’arte di Sushmita Sultana e la visione del cortometraggio vincitore del concorso “Immagini a Confronto – Juniors Doors” organizzato dall’Ass.Cult. calabrese Ponti Pialesi. I moderatori dell’evento saranno i giornalisti Silvia Mari e Luca Attanasio. Durante tutto l’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica e multimediale “Desiderare per Crescere” che esplora le molteplici attività del progetto Doors attraverso le voci dei suoi protagonisti in un viaggio dal nord al sud Italia. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Di_stanze”. Per informazioni https://www.cies.it/