Papa Francesco: udienza, “sabato e domenica mi recherò a Malta per andare alle sorgenti dell’annuncio del Vangelo”

“Sabato e domenica prossima mi recherò in viaggio apostolico a Malta”. Ad annunciarlo ai fedeli è stato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. “In quella terra luminosa – ha proseguito Francesco – sarà un pellegrinaggio sulle orme dell’apostolo Paolo, che lì fu accolto con grande umanità dopo aver fatto naufragio in mare diretto a Roma”. Il viaggio a Malta, ha spiegato Francesco, “sarà un’occasione per andare alle sorgenti dell’annuncio del Vangelo, per conoscere di persona una comunità cristiana dalla storia millenaria e vivace, per incontrare gli abitanti di un Paese che si trova centro del Mediterraneo e a sud del continente europeo, oggi impegnato ad accogliere tanti fratelli e sorelle in cerca di rifugio”. “Fin d’ora saluto tutti voi, maltesi, e vi auguro buona giornata”, ha concluso il Papa: “Ringrazio quanti si sono impegnati per preparare questa visita e chiedo a ciascuno di accompagnarmi con la preghiera”.