Beni culturali ecclesiastici: Cei, il 13 e 14 maggio a Verona un convegno dedicato agli archivi apre le Giornate di valorizzazione 2022

“Coniugare le più alte teorie con le buone pratiche incontrandoci e guardandoci negli occhi”. Questo è l’obiettivo del convegno “Il futuro della memoria. Archivi ecclesiastici tra storico e corrente” che si terrà a Verona nel Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, il prossimo 13 e 14 maggio. L’evento – promosso dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei insieme alla diocesi di Verona, con il patrocinio delle associazioni professionali di settore Amei (Associazione musei ecclesiastici italiani), Aae (Associazione archivistica ecclesiastica) e Abei (Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani), con il patrocinio del Comune di Verona – rappresenta il momento di apertura e inaugurazione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico #visionidicomunità che si svolgeranno dal 15 al 22 maggio.

La giornata del 13 maggio è interamente dedicata agli archivi correnti e ospiterà docenti, referenti istituzionali e archivisti che condivideranno esperienze, orientamenti e prospettive rivolgendosi in particolare alla platea degli incaricati regionali e diocesani, dei cancellieri, degli archivisti e dei responsabili di archivio delle diocesi o degli istituti religiosi. La giornata si concluderà con uno sguardo a due applicativi specialistici. Nella mattina del 14 maggio verranno approfondite le opportunità aperte da una buona descrizione dei beni per una valorizzazione che guardi alle comunità e al territorio coinvolgendo anche gli operatori di musei e biblioteche su tematiche di loro interesse. Si concluderà con la sessione dedicata all’iniziativa #Call4MAB e la presentazione delle sei iniziative selezionate tra quelle che partecipano alle Giornate di valorizzazione #visionidicomunità , pubblicate sul portale BeWeB entro il 15 aprile 2022.

Il convegno è Il supporto tecnico è fornito dalla emittente televisiva Telepace.

Gli iscritti potranno partecipare in presenza (fino al raggiungimento dei posti disponibili) oppure online con accesso riservato.