Beni culturali ecclesiastici: Cei, dal 15 al 22 maggio le Giornate di valorizzazione 2022. E’ possibile segnalare le proprie iniziative sul portale BeWeb

Da domenica 15 a domenica 22 maggio si svolgeranno le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico: un’occasione per far conoscere territori e comunità attraverso eventi di valorizzazione, sia online che onsite su tutto il territorio italiano, organizzati da uffici diocesani, musei, archivi e biblioteche ecclesiastici (Mab), anche in collaborazione con associazioni di volontariato, attori pubblici e privati e altri enti territoriali. Le Giornate di valorizzazione 2022 sono promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei insieme a Amedi – Associazione dei musei ecclesiastici italiani, Aae – Associazione degli archivisti ecclesiastici, e Abei – Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani, con il patrocinio di Icom Italia (International Council of Museums), dell’Anai (Associazione nazionale archivistica italiana) e dell’Aib – Associazione italiana biblioteche.

Dopo #apertialmab (2019) e #testimonidifuturo (2020-2021), l’hashtag dell’edizione 2022 è #visionidicomunità.

E’ già possibile, per chi desidera aderire alle Giornate di valorizzazione 2022, dare notizia entro il 15 aprile delle proprie iniziative anche attraverso il portale BeWeB, nell’apposita pagina dedicata https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/.

Tutti gli eventi saranno poi presentati anche attraverso i canali social dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e sui siti e i social di tutti i partner. Le Giornate 2022 saranno inaugurate con il convegno “Il futuro della memoria. Archivi ecclesiastici tra storico e corrente” che si svolgerà a Verona (Palazzo della Gran Guardia) nei giorni 13 e 14 maggio.