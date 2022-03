Maltempo: Protezione civile, “ancora piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud. Allerta gialla in dieci Regioni”

“Una vasta area depressionaria, di origine atlantica, ha fatto ingresso oggi nel Mediterraneo occidentale, portando un consistente aumento della nuvolosità, con prime piogge sulle Regioni di Ponente. Nel corso della giornata le precipitazioni interesseranno tutto il territorio nazionale, accompagnate da un aumento della ventilazione dai quadranti meridionali, specie al Sud. Domani la perturbazione continuerà ad interessare l’Italia, con tempo spiccatamente instabile e precipitazioni anche temporalesche, specialmente al Centro-Sud”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal primo mattino di domani, giovedì 31 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica”. “I fenomeni – aggiunge la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 31 marzo, allerta gialla su Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia.