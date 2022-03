Papa Francesco: nomina mons. Jean-Marc Micas vescovo di Tarbes e Lourdes

Il Papa ha nominato vescovo di Tarbes et Lourdes mons. Jean-Marc Micas, finora Superiore Provinciale di Francia della Compagnia dei Sacerdoti di San Sulpizio. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Micas è nato il 17 giugno 1963 a Montélimar (Drôme). Nel 1983 ha ottenuto il Diploma in Genio civile e climatico presso l’Università di Tolosa. Dal 1985 al 1990 ha frequentato il Seminario Saint-Cyprien di Tolosa, conseguendo la Licenza in Teologia. È stato ordinato sacerdote il 10 marzo 1991 per l’arcidiocesi di Toulouse e dal 6 giugno 1999 è Sacerdote della Compagnia di San Sulpizio. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario della parrocchia di Saint-Gaudens (1991-1995); cappellano diocesano del Movimento Eucaristico Giovanile (1993-1998); parroco di Labège et Escalquens (1995); responsabile del Servizio Diocesano per le Vocazioni (1997-2000); formatore nel Seminario Regionale Saint-Cyprien di Tolosa (1999-2010); membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale (1999-2013); responsabile del Servizio Regionale per le Vocazioni (2000-2013); membro del Servizio Diocesano per la Formazione dei Sacerdoti (2006-2013);

superiore del Seminario Regionale Saint-Cyprien (2007-2013); membro del Consiglio Nazionale

dei Seminari Maggiori (2011-2013). Dal 2013 è Superiore Provinciale di Francia della Compagnia dei Sacerdoti di San Sulpizio.