Giornalisti: Ucsi Basilicata, il 3 aprile congresso elettivo sul tema “Comunicare e ascoltare”

Sarà il segretario nazionale dell’Ucsi, Salvatore Di Salvo, nella qualità di commissario regionale dell’Ucsi Basilicata ad aprire, con la relazione introduttiva domenica 3 aprile, alle 9.30, nella sala conferenze del Seminario, in viale Marconi (ingresso dal Parco del Seminario di Potenza), il congresso regionale elettivo dell’Ucsi Basilicata sul tema “Comunicare e ascoltare: le sfide dell’Ucsi Basilicata”. A relazionare sarà il presidente nazionale Ucsi, Vincenzo Varagona. Il congresso sarà aperto con i saluti, oltre del segretario nazionale Ucsi, dal presidente dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata, Mario Restaino, dal presidente dell’associazione della Stampa di Basilicata, Angelo Oliveto, e dal consulente ecclesiastico Ucsi Basilicata, don Giuseppe Abbate. Durante il congresso si procederà all’elezione del Consiglio regionale per il quadriennio 2022/2026. Le conclusioni sono affidate al delegato episcopale per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale di Basilicata, mons. Ciro Fanelli. A seguire la celebrazione Eucaristica. All’assemblea regionale parteciperanno Vito Sacco, componente del Consiglio nazionale dell’Ucsi, ed Edmondo Soave, già presidente regionale dell’Ucsi Basilicata.