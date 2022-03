Cultura: Sarajevo, Giornata del Design Italiano, protagonisti il “potere dell’archivio”, il progetto “Ars Aevi” e Roma Expo 2030

Si è tenuta a Sarajevo – organizzata dall’Ambasciata d’Italia – la Giornata del Design Italiano 2022 (Italian Design Day). Lo riferisce oggi l’ambasciata italiana a Sarajevo. Come sottolineato dall’Ambasciatore Marco Di Ruzza all’inizio dei lavori, la manifestazione intendeva sia promuovere il design italiano in Bosnia-Erzegovina (Bih), attraverso l’opera di una società italiana che rappresenta un’eccellenza nel settore, sia individuare ambiti di collaborazione bilaterale per un futuro contributo del design italiano alla sistemazione degli spazi urbanistici bosniaco-erzegovesi, in particolar modo sarajevesi. In tale ottica, profondi apprezzamenti verso l’iniziativa sono stati espressi dalla Sindaca di Sarajevo, Benjamina Karic, nel suo saluto inaugurale. Durante l’evento è stato proiettato il film-documentario “The Power of the Archive”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Renzo Piano e il Renzo Piano Building Workshop. Alla proiezione del film sono seguiti interventi del mondo dell’archivistica locale, in particolare da parte dell’Archivio statale di Bosnia Erzegovina e della Commissione per la Tutela del patrimonio nazionale di BiH. La seconda parte dell’evento è stata dedicata a un altro ambito di cruciale importanza per le relazioni tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina: la realizzazione del complesso museale destinato ad ospitare, a Sarajevo, la collezione di arte contemporanea “Ars Aevi”, il cui progetto originario è stato disegnato da Renzo Piano. A seguito di un recente accordo siglato tra il Cantone e il Comune di Sarajevo, anche su impulso dell’Ambasciata d’Italia, il progetto – rimasto a lungo fermo – è stato rivitalizzato e beneficerà a breve di un’ulteriore importante spinta grazie alla pubblicazione del bando per la progettazione esecutiva, finanziato da Aics. La Giornata del Design italiano ha, infine, offerto l’opportunità di presentare ancora una volta al pubblico bosniaco-erzegovese la candidatura di Roma ad Expo2030, proiettando un filmato che valorizza gli obiettivi e i punti di forza della proposta. Il tema è stato oggetto anche di un intervento in diretta dell’Ambasciatore Di Ruzza alla Radio-Televisione della Federazione di Bosnia-Erzegovina, che ha fornito notevole risonanza alla “Giornata del Design Italiano”, seguendo l’intera manifestazione.