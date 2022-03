Austria: nuovo sito per l’accompagnamento spirituale. “Un aiuto per il cammino personale di fede”

È on-line un nuovo sito spirituale e pastorale della Chiesa austriaca. Il sito, www.geistliche-begleitung.at “risponde alla crescente domanda di guida e confronto spirituale”. Chi desidera affrontare un cammino di preghiera, di conversione o di approfondimento nella fede “può ora trovare persone di contatto e offerte online” nei Länder federali. “Soprattutto in tempi di crisi – in tempo di guerra o di pandemia – sorgono varie domande, come ad esempio: come può Dio permetterlo? Dio ha davvero buone intenzioni con me? Cosa è veramente importante per me nella vita? Ritengo che sia anche per questi motivi che proprio ora c’è una crescente richiesta di accompagnamento spirituale”, spiega a kathpress, agenzia di stampa cattolica austriaca, Beate Mayerhofer-Schöpf, portavoce del gruppo di lavoro dei dipartimenti diocesani per ritiri e spiritualità che gestisce il sito web. L’esperta tiene a evidenziare che l’accompagnamento offerto “è un supporto per la vita spirituale. Offre spazio a tutte le domande su ciò che dà senso alla mia vita. In breve, il tema è: la mia fede”. Il sostegno spirituale non è quindi da confondere con l’offerta psicoterapeutica, ma si tratta di offrire un aiuto “per comprendere le proprie esperienze spirituali, per continuare il proprio cammino, per crescere spiritualmente”, precisa Mayerhofer-Schöpf. Alcune diocesi offrono un elenco online di accompagnatori spirituali qualificati: anche il nuovo sito web, che è tecnicamente implementato dal dipartimento media della Conferenza episcopale austriaca, contiene questi link.