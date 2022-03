Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Trento, preghiera in italiano e ucraino al santuario di Montagnana

La Chiesa di Trento raccoglie l’invito di Papa Francesco a unirsi a lui nel compiere, il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, un atto di consacrazione dell’umanità, “specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria, affinché Lei, la regina della pace, ottenga al mondo la pace”. Un comunicato della Chiesa di Trento riprende le parole di Bergoglio e specifica che il Papa guiderà la preghiera alle ore 17 nella basilica di San Pietro. Nello stesso giorno, l’atto sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski come inviato di Francesco. A Montagnaga alle ore 20, dal piazzale antistante al santuario, partirà la processione con le fiaccole fino alla Comparsa. Alla preghiera, guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi è invitata (così come accaduto nelle due recenti veglie per la pace in cattedrale) anche la comunità ucraina presente in Trentino e in particolare i fedeli della Chiesa greco-cattolica. All’arrivo alla Comparsa, sarà rivolta alla Madonna – nelle due lingue, italiano ed ucraino – la supplica per la pace.