Consiglio europeo: i 27 leader Ue a confronto con Biden e Zelensky. Michel, “sostegno umanitario, politico, finanziario”

(Photo SIR/European Council)

“Il nostro Consiglio europeo inizierà con una sessione alle 16.30 con la partecipazione del presidente Biden. Insieme affronteremo l’aggressione militare in corso della Russia contro l’Ucraina”. Lo scrive Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, in una lettera indirizzata ai 27 capi di Stato e di governo che stanno arrivando a Bruxelles per il summit di oggi e domani. “Dopo il tradizionale scambio con il presidente del Parlamento europeo, proseguiremo il nostro confronto sull’Ucraina in una sessione successiva, dove saremo virtualmente raggiunti dal Presidente Zelensky”. Michel afferma: “con il progredire della guerra, la Russia attacca sempre più la popolazione civile e prende di mira ospedali, scuole e rifugi. Questi crimini di guerra devono cessare immediatamente. I responsabili e i loro complici saranno tenuti a rispondere ai sensi del diritto internazionale”.

“Nel nostro incontro discuteremo come sostenere al meglio l’Ucraina in queste circostanze drammatiche. Il popolo ucraino si è coraggiosamente fatto avanti per difendere il proprio Paese. Ma i bisogni umanitari in Ucraina stanno crescendo drammaticamente. E milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro case e lasciare alle spalle i loro cari. Dobbiamo continuare a fornire sostegno umanitario, politico, finanziario e materiale all’Ucraina. Esamineremo anche il supporto specifico che possiamo offrire ai rifugiati ucraini e ai loro ospiti”.