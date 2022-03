Consiglio permanente: Corrado (Ucs), “ultimo del card. Bassetti, tutti i vescovi hanno applaudito e ringraziato”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Quello che si è appena concluso è stato l’ultimo Consiglio permanente della Cei presieduto dal cardinale Bassetti”. A ricordarlo è stato il direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado, al termine della conferenza stampa di chiusura del Consiglio permanente dei vescovi italiani, svoltosi in questi giorni a Roma. “Al termine dei lavori – ha riferito Corrado – tutti i vescovi hanno fatto un applauso e hanno ringraziato il cardinale Bassetti per la paternità con cui ha accompagnato il su quinquennio di presidenza”.